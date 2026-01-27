Adrián “Maravilla” Martínez, goleador de Racing, anuncia que fue bendecido como pastor

Adrián “Maravilla” Martínez, figura del fútbol argentino y goleador histórico de Racing, volvió a ser noticia, pero esta vez fuera de las canchas. El delantero reveló en redes sociales que fue bendecido como pastor por la Comunidad Cristiana de Campana, dando un paso decisivo en su vida espiritual.

“Uno no elige el llamado, sino que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre”, escribió Martínez, agradeciendo al pastor Juan Carlos Chevriau, quien ha sido un guía clave en su camino de fe. “Como aquella vez en la cárcel, cuando me bautizó en las aguas y hubo un encuentro con Dios… y no volví atrás”, recordó.

Martínez destacó también el apoyo de su esposa, de los pastores y de quienes rezan por él: “Si tan solo alcanzamos una vida, ya valió la pena nuestro llamado y el cielo estará de fiesta”.

La historia que pocos conocen

Nacido en Campana, Martínez, de 33 años, es hoy un goleador consagrado, pero su camino estuvo lleno de obstáculos. Sin pasar por divisiones inferiores, trabajó desde joven en empleos de distribución, recolección de basura y albañilería, mientras jugaba en Las Acacias, el club que presidía su madre.

El momento más duro de su vida llegó en 2014, cuando fue detenido tras un ataque en el que su hermano fue baleado. Pasó siete meses en prisión injustamente, enfrentando hambre, violencia y situaciones límite. Su inocencia se probó a fines de ese año, y pudo retomar su vida.

Renacer en el fútbol

Una vez libre, Martínez pidió una oportunidad en el fútbol, debutando a los 22 años en Defensores Unidos de Zárate. Su talento explotó en 2017 con 21 goles, que lo llevaron a Atlanta y luego a clubes internacionales como Sol de América, Libertad, Cerro Porteño y Coritiba.

De regreso a Argentina, su paso por Instituto fue clave: marcó 18 goles y captó la atención de los grandes equipos.

La gloria en Racing

En Racing, Maravilla escribió las páginas más importantes de su carrera: más de 50 goles, incluyendo el tanto en el clásico ante Independiente y 10 goles en la campaña que llevó a la Sudamericana tras 36 años. También fue máximo goleador de la Copa Libertadores 2025.

Aunque el apodo “Maravilla” lo acompaña desde hace años, Martínez prefiere verlo como un reconocimiento a la maravilla que Dios hizo en su vida, más que al fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play