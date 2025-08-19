Madre de familia aceptó abrir un NIT con su nombre y ahora debe más de 230.000 bolivianos

La vida de Nancy Calizaya, madre de cinco niños, dio un giro trágico luego de que prestara su identidad para obtener un Número de Identificación Tributaria (NIT) y dárselo a una pareja de conocidos para que, presuntamente, trabajen vendiendo entradas para grupos musicales.

Sin embargo, ahora tiene una deuda de 231.254 bolivianos con Impuestos Nacionales. Calizaya, quien es "mamá y papá" para sus hijos, se encuentra desesperada y suplicó por ayuda.

Según contó, en 2024, dos personas se acercaron a ella con la propuesta de utilizar su nombre para sacar un NIT. Le prometieron una "comisión" y le aseguraron que el NIT sería utilizado para la venta de entradas de eventos con grupos musicales, sin embargo, nunca le especificaron el monto que ganaría.

El tiempo transcurrió y, al no concretarse los supuestos eventos, Calizaya pidió a los implicados que dieran de baja el NIT. Sin embargo, no fue hasta hace poco que recibió la notificación de una deuda masiva por parte de Impuestos Nacionales, que ha comenzado a congelar sus cuentas bancarias. "Ya me han querido congelar mis cuentas, hay una persona que me mandó 200 bolivianos y ya no pude retirar", lamentó la afectada.

Con una voz llena de angustia, Nancy hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el caso y la ayuden a conseguir justicia, pues asegura que ella no gastó ni un centavo de ese dinero. "Yo no voy a poder pagar este monto", expresó, suplicando a las autoridades que la ayuden a enfrentar esta estafa que la ha dejado en una situación financiera crítica y con un futuro incierto para ella y sus hijos.

