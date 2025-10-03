Robos en Santa Cruz: un detenido en la Av. Santos Dumont y asalto armado en Los Lotes

La inseguridad ciudadana sigue siendo un desafío crítico en la ciudad de Santa Cruz. Dos recientes y violentos incidentes, uno en la avenida Santos Dumont y otro en la zona de Los Lotes, han puesto en máxima alerta a los vecinos.

Capturan a ladrón con arma blanca en la Santos Dumont

La rápida acción de una familia y sus vecinos evitó un robo a domicilio en la zona de la avenida Santos Dumont, entre el sexto y séptimo anillo.

Según el reporte, un antisocial logró ingresar a una vivienda con intenciones de robo. Afortunadamente, un integrante de la familia escuchó ruidos sospechosos, se percató de la presencia del intruso y alertó a los demás. En una acción coordinada, los propietarios y varios vecinos lograron reducir y capturar al delincuente dentro de la casa.

El antisocial portaba un arma punzocortante, que presuntamente usaría para amenazar a sus víctimas. Tras ser reducido, fue entregado a la Policía, que confirmó que el sujeto cuenta con múltiples antecedentes por robo y otros delitos. La respuesta comunitaria fue clave para frustrar este atraco.

Violento atraco en Los Lotes

En un hecho distinto, la violencia se desató en la zona de Los Lotes, donde una joven fue víctima de un atracó violento perpetrado por tres antisociales a bordo de una motocicleta.

La víctima relató la aterradora experiencia. El asalto ocurrió justo en la puerta de su casa. "Uno tenía arma [de fuego], el que iba al medio de la moto, el que me asaltó y me estaba presionando para quitarme el teléfono, ese estaba con cuchillo y ya estaba por clavarme el cuchillo en la espalda", detalló.

Aterrorizada y al borde de ser apuñalada, la mujer decidió tirar su teléfono y huir, sufriendo una caída que le lastimó la rodilla. El atraco quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que podría facilitar la identificación y captura de los delincuentes, quienes, según denuncias de vecinos, han estado cometiendo robos violentos de manera recurrente en el lugar. La víctima espera que la Policía actúe con celeridad para sacar de circulación a estos sujetos de alta peligrosidad.

