Policía resultó herido tras impactar su motocicleta contra un micro en la zona del Plan 3.000

Una motocicleta conducida por un funcionario policial y un micro de transporte público colisionaron frontalmente este jueves en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz de la Sierra. Ambos conductores fueron arrestados tras el incidente.

El hecho ocurrió en la avenida Paurito, a la altura de la avenida Transcontinental, según informó el subdirector de Tránsito, coronel Edson Rojas.

“El hecho se da cuando el señor J.C.F., de 47 años, con licencia categoría B, se encontraba al mando de un micro de servicio público. Al llegar a la avenida Transcontinental, aparece un conductor de una motocicleta, A.C.C., que es funcionario policial, resultando con lesiones personales”, detalló Rojas.

Las autoridades realizaron pruebas de alcoholemia a ambos implicados, con resultado negativo en los dos casos.

A pesar de ello, fueron arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar la responsabilidad de cada uno en el accidente.

