Accidente Cotoca Caranavi

Policial

VIDEO: Así camuflaba su celular un sujeto para grabar debajo de faldas, vestidos y polleras

El sujeto fue sorprendido en flagrancia en la zona Ballivián. En su celular había videos de mujeres de distintas edades, grabadas en actos y eventos públicos.

Jhovana Cahuasa

02/10/2025 21:57

La Policía de El Alto aprehendió a un hombre que fue sorprendido filmando de forma oculta a mujeres que vestían faldas o polleras. El hecho ocurrió en la zona Ballivián, donde el sujeto fue detenido en flagrancia por efectivos policiales.

El comandante Regional de la Policía de El Alto, coronel Adrián Álvarez, informó que el acusado utilizaba un dispositivo artesanal adaptado a su celular, con el cual se acercaba a mujeres en vía pública para grabarlas sin su consentimiento.

“Él ha sido sorprendido en flagrancia, filmando con un equipo celular y dispositivo artesanal que esta persona fabricó. Se acercaba a las mujeres que circulaban en la zona, principalmente que estaban con vestidos, faldas o polleras”, detalló Álvarez.

Al revisar su teléfono, la Policía encontró una gran cantidad de fotografías y videos de mujeres de diversas edades, grabadas en diferentes espacios públicos.“En diferentes lugares de la ciudad de El Alto, en actos, eventos y desfiles, filmaba a jovencitas, escolares y personas adultas. Estas grabaciones se encuentran en el dispositivo”, explicó el jefe policial.

El acusado es sindicado por el delito de pornografía, y se investiga el material audiovisual.

 

