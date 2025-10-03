Camión colisionó con vehículo y lo arrastró varios metros en la av. Alemania

Un segundo hecho de tránsito se registró la mañana de este jueves en el cuarto anillo de la avenida Alemania, donde un camión colisionó y arrastró por varios metros a un vehículo particular. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 a.m., cuando ambos motorizados circulaban por el mismo carril en dirección este. Según testigos, el camión impactó al vehículo por el lado derecho, lo que provocó que el automóvil quedara atrapado y fuese arrastrado por varios metros hasta quedar detenido al costado de la vía.

Los ocupantes del vehículo aseguraron que se encontraban en su carril correspondiente cuando fueron sorprendidos por el impacto.

“El señor se ha cruzado, venía por el mismo carril. No nos ha visto y ahora dice que nosotros nos cruzamos. Nos arrastró desde allá hasta acá”, relató una de las pasajeras visiblemente afectada.

Por su parte, el conductor del camión reconoció que el vehículo pequeño se encontraba en el punto ciego de su unidad.

“Lastimosamente, como es un camión de gran envergadura, no tenemos visibilidad al lado derecho. El auto intentó rebasarme por ese lado y fue ahí cuando lo impacté”, explicó. “El semáforo estaba en verde para ambos, pero la señora intentó adelantarme y ocurrió el incidente”, agregó.

Autoridades de Tránsito llegaron al lugar minutos después para iniciar con la investigación y determinar las responsabilidades.

