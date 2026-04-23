En un paso hacia la transparencia administrativa y el acceso a la información pública, el Ministerio de la Presidencia anunció la habilitación de una plataforma digital que centraliza el desempeño económico de todas las compañías estratégicas del país.

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) es la encargada de gestionar este nuevo panel informativo, el cual ofrece un radiografía detallada de las 67 empresas estatales activas en Bolivia. El objetivo central es que cualquier ciudadano pueda verificar, de manera directa y sin intermediarios, cómo se administran los recursos públicos.

¿Qué información se puede consultar?

La plataforma no solo presenta datos actuales, sino que permite un recorrido histórico desde la creación de cada entidad. Entre las funciones principales destacan:

Análisis de Ingresos y Gastos: Visualización del flujo de caja de las empresas.

Utilidades Reales: Consulta de las ganancias netas generadas por cada sector.

Estado de Créditos: Información sobre el nivel de endeudamiento y financiamiento de las estatales.

Gráficos Interactivos: Herramientas visuales que facilitan la comparación de datos a lo largo del tiempo.

Tablas Dinámicas: Filtros personalizados para buscar información por empresa específica o sector económico.

Desde el Ministerio se destacó que esta herramienta busca que la población conozca la situación económica real de las empresas que pertenecen a todos los bolivianos. "Este panel permitirá analizar el rendimiento de manera técnica y transparente", señalaron las autoridades al momento de lanzar el sitio.

Acceso directo

La plataforma ya se encuentra disponible y es de libre acceso para investigadores, periodistas y la ciudadanía en general. Los interesados pueden ingresar a través del siguiente enlace oficial:

👉 https://www.ofep.gob.bo/informacion_empresas_publicas

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