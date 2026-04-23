La fiscal Margoth Vargas informó este jueves que el Ministerio Público ha emitido una orden de aprehensión y activado la búsqueda intensiva del propietario de una autoescuela en la ciudad de Santa Cruz, quien es investigado por el delito de violación agravada a niña, niño o adolescente.

La intervención se realizó en coordinación con el Departamento de Inteligencia Criminal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) tras la denuncia de que una menor de 17 años fue víctima de abusos sexuales de manera sistemática.

Informe de la Fiscalía: Un agresor prófugo

Durante el operativo de allanamiento a la autoescuela, que también funcionaba como residencia del sospechoso, la fiscal Vargas confirmó que el sujeto no fue hallado en el lugar, pese a que ya tiene conocimiento de los cargos en su contra.

"No se ha encontrado al denunciado, pero las investigaciones continúan. Él ha manifestado que aquí sería su domicilio y también su negocio; es el propietario de esta autoescuela. Que se presente ante el Ministerio Público, toda vez de que él ya tiene conocimiento de que existe una investigación", sentenció la fiscal ante los medios.

Vargas enfatizó que el Ministerio Público está agotando todas las instancias para dar con su paradero, mientras se recolectan evidencias en el lugar de los hechos.

Modus operandi: Engaños y manipulación

Según los datos de la investigación fiscal, el sospechoso utilizó su cercanía con el entorno familiar de la víctima —ya que era el profesor de manejo de la madre— para contactar y seducir a la adolescente.

El informe detalla una serie de agresiones sistemáticas que ocurrían bajo dos modalidades:

Traslados escolares: El sujeto buscaba a la menor a la salida del colegio en su vehículo, donde se producían los abusos. Invasión del hogar: Las agresiones también se registraban en el domicilio de la víctima cuando los padres se encontraban ausentes.

Para asegurar el silencio de la adolescente, el acusado empleaba engaños mediante la entrega de dinero y regalos, aprovechando la vulnerabilidad de la menor de edad.

Investigación en curso

La Fiscalía ha ratificado que el proceso se maneja bajo la tipificación de violación agravada debido a la edad de la víctima y la recurrencia de los hechos. "Se está continuando con todo lo que es la investigación para dar con su paradero", reiteró Vargas, instando a cualquier persona con información sobre el prófugo a colaborar con las autoridades.

El allanamiento a la autoescuela permitió confirmar el vínculo contractual de la familia con el negocio, lo que facilitó el acceso del agresor a la víctima bajo una fachada de confianza profesional.

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