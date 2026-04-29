Cochabamba: Cárcel para sujeto que abusó de forma sistemática a su sobrina de 4 años

En una audiencia de medidas cautelares que despertó una profunda indignación social, la justicia determinó enviar al penal de San Antonio con detención preventiva por tiempo indefinido a un hombre acusado de violar a su sobrina de apenas 4 años de edad.

Abuso sistemático bajo el mismo techo

Lo que más ha conmocionado a los investigadores y a la opinión pública es la naturaleza atroz del crimen. Según el informe de la Policía Boliviana, el imputado no cometió un hecho aislado, sino que vejó a la menor en reiteradas ocasiones, utilizando su parentesco y el vínculo de confianza para acceder a la víctima sin levantar sospechas.

"El agresor aprovechó su condición de tío para perpetrar las agresiones, convirtiendo el entorno familiar en un espacio de vulnerabilidad para la pequeña", señala el reporte oficial.

Pruebas determinantes

Para lograr la imputación por el delito de violación de niña, niño o adolescente, el Ministerio Público presentó una serie de evidencias científicas y testimoniales que resultaron contundentes:

Exámenes periciales: Las pruebas físicas confirmaron la existencia de las agresiones sistemáticas.

Evaluaciones psicológicas: El abordaje a la menor permitió establecer el daño causado y la veracidad de los hechos.

Riesgos procesales: Debido a la gravedad del delito y la probabilidad de autoría, se determinó el encarcelamiento inmediato.

El caso ha generado un fuerte repudio en Cochabamba. Tras la resolución judicial, el acusado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al recinto penitenciario de San Antonio.

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