Solidaridad: Luis Carlos Hurtado entrega 150 platos de comida en hospitales cruceños

Luis Carlos Hurtado, un ciudadano cruceño movido por la empatía, acudió a las afueras de los hospitales locales para distribuir 150 platos de comida entre los familiares de los pacientes. Esta iniciativa, que comenzó hace dos años con 50 raciones, ha crecido significativamente gracias al apoyo activo de sus vecinos, su tía y su prima.

Transformar el dolor en servicio

"Esto nace de mi corazón, de mi familia, de mi hijo; viví una situación difícil, por eso me emociono de la gente y los niños", relató Hurtado al explicar el origen de su vocación.

El impulsor de esta cruzada solidaria subrayó que todo el proceso se realiza con profundo cariño, confesando que le "duele la situación" de vulnerabilidad que atraviesan muchas familias en la actualidad.

Los beneficiarios de esta labor altruista recibieron los alimentos con profunda emoción, destacando la importancia de estos gestos en momentos de crisis e incertidumbre médica. Ante la llegada de la ayuda, un beneficiario expresó que "toda ayuda es bienvenida" y agradeció que, bajo esta gestión, "no falta para nadie que pide".

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