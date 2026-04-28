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No hay medicamentos ni insumos en hospitales: aumentan casos de dengue y chikungunya

Cerca del 80% de los pacientes internados presentan cuadros de dengue o chikungunya, entre ellos mujeres embarazadas. Incluso personal médico se encuentra afectado por estas enfermedades.

Charles Muñoz Flores

28/04/2026 16:14

Repunte de dengue y chikungunya satura Hospital Municipal de la Villa Primero de Mayo. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El Hospital Municipal de la Villa Primero de Mayo atraviesa una situación crítica debido al incremento de casos de dengue y chikungunya, mientras médicos denuncian la falta de medicamentos, insumos básicos y espacios para atender a la población.

Personal de salud del nosocomio alertó que la emergencia sanitaria se agrava por la carencia de materiales esenciales para procedimientos médicos. Según la denuncia, actualmente no cuentan con jeringas ni hilos quirúrgicos, elementos de uso frecuente en la atención diaria.

La médico Arcelia Lara explicó que el centro hospitalario recibe una alta cantidad de pacientes con síntomas de ambas enfermedades transmitidas por mosquitos. Señaló que la zona presenta abundante maleza y proliferación de mosquitos, factores que contribuyen al brote.

“Les damos los primeros pasos para que le coloquen su suerito y se puedan ir con una receta, porque para la cantidad de población que tiene la Villa Primero de Mayo no abastece este hospital”, afirmó la profesional.

Lara indicó que cerca del 80% de los pacientes internados presentan cuadros de dengue o chikungunya, entre ellos mujeres embarazadas. Además, aseguró que incluso personal médico se encuentra afectado por estas enfermedades.

“No hay espacio físico para atender a tanta población”, lamentó.

Lara también señaló que diariamente se registran bajas de personal superiores al 10%, lo que complica aún más la atención en medio de la saturación hospitalaria.

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