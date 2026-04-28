¿Habrá incremento salarial? Esto dijo el ministro de Economía

El Ministerio de Economía ha decidido no emitir una respuesta formal al pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) antes de la emblemática fecha del 1 de mayo. En su lugar, la administración estatal propone la instalación de mesas de trabajo conjuntas que comiencen a sesionar recién a partir del lunes 4 de mayo.

“Lo que nosotros le hemos planteado a la COB es una agenda de trabajo; no vamos a responder a un pliego petitorio, vamos a plantear una agenda de trabajo”, afirmó con contundencia el ministro José Gabriel Espinoza.

Según la autoridad, este nuevo enfoque busca establecer objetivos claros que prioricen la mejora de las condiciones laborales para la totalidad de la población boliviana.

El dilema de los recursos fiscales

Respecto al pedido de incremento del 20%, el ministro lanzó algunos cuestionamientos, “¿qué pasa con el resto de la población, que pasa con ese 93% de trabajadores que no tienen seguridad social, que no tienen vacaciones, ¿qué hacemos con ellos?”. En este sentido, advirtió que un alza salarial sin consenso podría precarizar la vida de quienes no gozan de beneficios sociales, complicando su situación frente al resto de la economía.

“Si quieren incremento salarial, la pregunta para ellos es: ¿a quién le quito?, ¿le quito a salud y educación?, ¿subo impuestos?, ¿de dónde saco la plata?, sentenció Espinoza al cuestionar a la COB.

Un diálogo con actores diversos

La propuesta oficial rompe con el esquema tradicional de negociación bilateral al intentar incluir a los empresarios y a los trabajadores independientes en el debate. Según el ministro, el objetivo es que profesionales, transportistas y el sector informal también participen en el análisis de las condiciones económicas actuales del país.

“Espero que nos acepten la propuesta que les hemos planteado esta semana, es que a partir del 4 de mayo nos sentemos en mesas técnicas”, sostuvo el ministro Espinoza en conferencia de prensa.

Este esquema contempla la creación de comisiones permanentes en áreas como salud, educación, vivienda e infraestructura, además de la estrictamente económica.

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