En menos de 72 horas, un nuevo tiroteo genera alarma en San Matías

En menos de 72 horas, el municipio fronterizo de San Matías volvió a ser escenario de un hecho violento. Un nuevo tiroteo se registró este martes, cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en el domicilio de un ciudadano de origen brasileño, disparando en reiteradas ocasiones contra el inmueble.

De acuerdo con los reportes, los atacantes no lograron dar con su objetivo, por lo que huyeron del lugar inmediatamente después del ataque, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Fuentes extraoficiales vinculadas a la Policía de Inteligencia señalan que este hecho podría estar relacionado con una posible vendetta vinculada a la muerte de Douglas Queiroz.

Según estas versiones, la víctima del reciente ataque habría tenido relación indirecta con el caso, debido a la venta de un motorizado similar al utilizado en el asesinato del ganadero.

Este nuevo episodio se suma a otro hecho violento ocurrido apenas tres días antes, cuando una persona fue ejecutada a sangre fría en presencia de testigos que se encontraban en un partido de fútbol, lo que evidencia un preocupante incremento de la violencia en esta región fronteriza.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos casos y determinar si existe una conexión entre los ataques registrados en San Matías.

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