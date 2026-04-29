Cuatro detenidos en el caso de los bonos del Banco Central, incluido su expresidente

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detiene a cuatro personas en relación al caso de los bonos del Banco Central de Bolivia, incluyendo al expresidente del ente emisor, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La teniente coronel Cheryl Sempertegui, de la División de Lucha Contra la Corrupción, confirmó que cuatro personas han sido detenidas hasta el momento, incluido el expresidente del Banco Central de Bolivia, tras una denuncia presentada por el mismo Banco Central.

“Hasta el momento tenemos cuatro detenidos, incluyendo al expresidente del Banco Central, y los tres exfuncionarios”, explicó Sempertegui.

Detalles del caso

La denuncia, que data de esta gestión, fue presentada por el Banco Central de Bolivia por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados con operaciones irregulares en la compra de bonos. Según la teniente coronel Sempertegui, el proceso comenzó con la declaración informativa de los implicados, seguido de la aprehensión de los mismos, quienes fueron trasladados a las celdas de la FELCC para su detención preventiva.

Más implicados en investigación

La investigación continúa, y las autoridades indicaron que no se descarta la posibilidad de que más personas estén involucradas en el caso.

"Estamos en proceso de investigación, y una vez tengamos más datos, informaremos a la ciudadanía sobre los avances y los implicados", comentó la teniente coronel Sempertegui.

Próximos pasos

Los detenidos, incluidos los exfuncionarios del Banco Central y el expresidente, esperan ahora la imputación formal por parte de la Fiscalía. Las autoridades están trabajando para esclarecer los detalles de este caso, que involucra presuntas irregularidades financieras dentro de una de las instituciones más importantes del país.

Este caso sigue generando gran atención debido a las implicaciones económicas y la importancia del Banco Central de Bolivia en la estabilidad financiera del país. La ciudadanía aguarda una respuesta clara y firme de las autoridades en relación a este asunto.

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