El asesinato de José Pedro Rojas Velasco, piloto conocido como ‘Pepa’, ha generado gran conmoción, y la Fiscalía de Santa Cruz ha entrado en una fase crítica de investigación. El asesinato, perpetrado durante el rally automovilístico, sigue siendo un caso complejo, por lo que la Fiscalía está implementando medidas tecnológicas y entrevistas clave para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima y dar con los sicarios responsables del crimen.

Rastreo satelital y georreferenciación

Uno de los principales enfoques de la investigación es el rastreo satelital del teléfono móvil de la víctima. Se ha emitido un requerimiento a empresas telefónicas para obtener la georreferenciación del dispositivo de Rojas. Esta información será clave para determinar los últimos lugares que frecuentó antes de ser atacado, así como las personas con las que estuvo en contacto. El rastreo telefónico permitirá obtener datos cruciales para determinar los movimientos de la víctima y posibles vínculos con los atacantes.

Testigos y peritajes

El testimonio de trabajadores del rally, entre ellos el martillero y el copiloto que presenció el hecho, también juega un papel esencial en la investigación. Estos testigos ya han prestado declaración informativa, proporcionando posibles rasgos físicos de los atacantes y detalles sobre el incidente. Las autoridades esperan que sus testimonios ayuden a identificar a los responsables.

El entorno de la víctima

La investigación también se ha extendido a los talleres y mecánicas cercanas al lugar del crimen, donde se sospecha que la víctima podría haberse reunido con sus agresores o personas relacionadas con ellos poco antes del asesinato. Los peritajes en esta zona serán clave para obtener más pistas sobre el entorno social y profesional de ‘Pepa’, que podrían haber influido en los hechos.

Fiscalía Investiga

A medida que avanzan las investigaciones, la Fiscalía trabaja para reconstruir lo ocurrido y esclarecer los motivos detrás de este violento asesinato. Con el apoyo de tecnología avanzada y testimonios clave, se espera dar con los responsables y llevar justicia a la familia de José Pedro Rojas Velasco, quien fue abatido a tiros en un evento deportivo.

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