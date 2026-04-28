Urgente: Aprehenden al expresidente del Banco Central de Bolivia por presunto daño económico millonario

Este martes, el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Roger Edwin Rojas Ulo, fue aprehendido por orden del Ministerio Público. La detención se ejecutó en la ciudad de La Paz, luego de que la exautoridad se presentara voluntariamente a declarar.

El fiscal del caso, Miguel Cardoso, informó que la medida responde a una investigación profunda basada en informes de auditoría del propio Banco Central, que han revelado una gestión financiera bajo sospecha.

Las claves de la investigación

La fiscalía ha imputado a Rojas Ulo por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Los detalles más relevantes del informe oficial incluyen:

Siete transacciones bajo sospecha: La auditoría identificó siete operaciones irregulares relacionadas con la compra de bonos durante la gestión de Rojas al frente del BCB.

Monto del perjuicio: El daño económico estimado que el Ministerio Público investiga asciende a 124 millones de dólares .

Evidencia técnica: La aprehensión se fundamenta en elementos hallados durante las etapas preliminares de la investigación y el análisis de documentos internos del ente emisor.

Situación legal: De la declaración a las celdas

A pesar de que el exfuncionario acudió de forma voluntaria ante las autoridades, el fiscal determinó su aprehensión inmediata tras considerar que existen indicios suficientes de culpabilidad.

"El Ministerio Público va a presentar ya la imputación formal en la cual va a solicitar lo que en derecho corresponde", declaró Cardoso ante los medios.

Al momento, Edwin Rojas Ulo ha sido trasladado a celdas policiales, donde permanecerá custodiado. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo su audiencia de medidas cautelares, en la que un juez decidirá si enfrentará el proceso en detención preventiva.

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