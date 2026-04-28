Cautelan en Palmasola a reo acusado de matar a otro interno con una madera en el PC-7

Un privado de libertad fue puesto este martes ante autoridades judiciales en una audiencia de medidas cautelares, luego de ser acusado de asesinar a otro interno durante una gresca registrada en el pabellón PC-7 del penal de Palmasola.

Según los primeros informes, el hecho ocurrió la jornada anterior en el interior del recinto penitenciario, cuando el acusado, de nacionalidad brasileña, como Lucas Resendi Saraiva, habría golpeado con una pieza de madera a un recluso boliviano, provocándole heridas de gravedad.

La víctima Marco A.Q.A., fue evacuada de emergencia al Hospital Francés, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El procesado ya cumplía una condena de 30 años de prisión por el delito de asesinato. Además, de acuerdo con antecedentes preliminares, sería integrante del Comando Vermelho, organización criminal originaria de Brasil.

Durante la audiencia cautelar, la autoridad jurisdiccional deberá definir su situación legal y evaluar un posible traslado a un centro penitenciario de mayor seguridad en el interior del país, considerando el nivel de peligrosidad atribuido al acusado.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que se produjo la gresca y las condiciones de seguridad dentro del pabellón donde ocurrió el crimen.

Mira la programación en Red Uno Play