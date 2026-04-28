Industriales rechazan pedido de incremento salarial y piden priorizar la economía

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, rechazó este martes un nuevo incremento salarial en el país y expresó preocupación ante la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB), que plantea un aumento del 20% adicional.

“Rechazamos profundamente que exista nuevamente un aumento salarial. Estamos preocupados ante el anuncio de la COB, que demanda un segundo incremento. En este momento deberíamos estar enfocados en reactivar la economía del país”, sostuvo Morales.

Desde la CNI señalaron que el contexto actual exige priorizar la sostenibilidad de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas, así como la preservación de las fuentes laborales existentes y la generación de nuevos empleos.

El sector industrial advirtió que los empresarios atraviesan una coyuntura compleja, por lo que consideran que un nuevo ajuste salarial podría afectar la estabilidad económica de las unidades productivas.

Cabe recordar que en enero de esta gestión, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5503, que dispuso un incremento del 20% al salario mínimo nacional, elevándolo de Bs 2.750 a Bs 3.300.

Por su parte, la COB incluyó en su pliego petitorio un nuevo incremento salarial del 20%, además de otras demandas de carácter económico, social y laboral que ya fueron presentadas al Gobierno.

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