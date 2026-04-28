YPFB destina 4.500 nuevas garrafas al mercado cruceño garantizando abastecimiento

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) autorizó el envío de 4.500 nuevas garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al departamento de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento, mejorar la seguridad y garantizar un servicio de calidad a las familias cruceñas.

“La dosificación contempla el envío de nuevas garrafas provenientes de distintos distritos comerciales. Hasta el momento ya se han despachado 1.107 unidades, lo que permitirá garantizar el abastecimiento de GLP antes de la llegada del invierno”, informó el gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza.

Además del ingreso de garrafas nuevas, YPFB mantiene un envío mensual regular de garrafas recalificadas y reparadas. Esta estrategia permite reemplazar de forma progresiva las unidades que se encuentran en mal estado en el departamento; esto optimiza la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

Las plantas de engarrafado de YPFB realizan de manera continua procesos de inspección, reparación y recalificación de garrafas de 10 kilos. Cada cilindro es sometido a una revisión minuciosa: las unidades defectuosas son retiradas del circuito y reemplazadas por garrafas en óptimas condiciones entregadas por las distribuidoras y la propia empresa estatal.

De acuerdo con la normativa boliviana, las garrafas tienen una vida útil de 10 años. Cumplido ese período, deben ser recalificadas o, en caso de no cumplir los estándares de seguridad, son retiradas definitivamente del mercado e inutilizadas para su posterior remate como chatarra, explica un reporte de la estatal petrolera.

Con información de ABI.

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