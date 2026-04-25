Presidente Rodrigo Paz supervisa el abastecimiento de diésel en La Paz

El presidente Rodrigo Paz Pereira ha estado supervisando activamente la situación del abastecimiento de diésel en La Paz. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario hizo una consulta directa al nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías Marcelo Blanco y al nuevo presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Sebastián Daroca sobre el estado de la distribución de diésel en el país.

“¿Cómo estamos con el diésel hoy?”, preguntó el presidente en su mensaje.

Respuesta del ministro de Hidrocarburos

El ministro Marcelo Blanco respondió que el abastecimiento se realiza con regularidad.

“Presidente estamos en operación continua para restablecer el abastecimiento de diésel en todo el departamento” posteó Blanco

Respuesta del presidente de YPFB

Sebastián Daroca, presidente de YPFB, respondió a la primera autoridad del país informando que ya se ha despachado 2 millones de litros de diésel desde la planta de Senkata.

"Presidente, hoy despachamos 2 millones de litros de diésel desde Senkata hacia La Paz y El Alto”Daroca en su mensaje.

Desde la estatal YPFB el jefe de la Unidad Distrital de Operaciones y Mantenimiento del Distrito Comercial La Paz, Gary Robert Gunther informó que se realiza el despacho del carburante hacia las estaciones de servicio para poder regularizar el abastecimiento del carburante.

“El volumen se despacha desde las cero horas de este viernes y refuerza el suministro de este producto que se comercializa en estaciones de servicio de las ciudades de La Paz, El Alto y el resto del departamento” sostuvo Gunther

Recomendación de YPFB a la población

Desde YPFB, también se hizo un llamado a la población para evitar filas innecesarias en las estaciones de servicio. “El sobreabastecimiento de combustibles puede generar especulación y desesperación en la población, por lo que pedimos paciencia y calma mientras normalizamos el suministro”, indicó la empresa estatal.

Mira la programación en Red Uno Play