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Economía

Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 24 de abril en Bolivia

Tras alcanzar picos máximos al mediodía, el mercado informal experimentó un leve retroceso al cierre de la tarde, mientras que el Banco Central de Bolivia presentó modificaciones en el precio referencial.

Milen Saavedra

24/04/2026 18:57

Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 24 de abril en Bolivia. Foto: Freepik.
Bolivia

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La moneda estadounidense cierra una semana de alta sensibilidad en el sistema financiero boliviano. A lo largo de este viernes, el mercado paralelo mostró un comportamiento volátil, con fluctuaciones que marcaron un encarecimiento de la divisa durante las horas meridianas, para luego estabilizarse hacia el final de la jornada.

Fluctuaciones en el mercado paralelo

De acuerdo con el monitoreo de los principales portales de referencia, la jornada inició con una tendencia moderada que se disparó a las 12:00 PM.

El portal dolarboliviahoy.com reportó que, tras tocar un techo de Bs 9,76 para la compra a mediodía, el precio descendió al cierre de la tarde a Bs 9,74 para la compra y Bs 9,71 para la venta.

El portal dolarboliviahoy.com.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos en tiempo real, confirmó esta tendencia: después de situarse en Bs 9,76 al mediodía, cerró el día en Bs 9,74 para la compra y Bs 9,72 para la venta.

El sitio bolivianblue.net.

El BCB ajusta su cotización oficial

En un movimiento poco habitual por su magnitud diaria, el Banco Central de Bolivia (BCB) registró un incremento en el precio referencial respecto al día anterior. El ente emisor situó la compra en Bs 9,48 (frente a los Bs 9,42 del jueves) y la venta en Bs 9,68 (frente a los Bs 9,62 previos).

Este ajuste del ente matriz reduce ligeramente la brecha con el mercado informal, en un contexto donde la demanda de divisas sigue marcando la agenda económica del país al cierre del mes de abril.

Reporte del BCB.
 

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