Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 21 de abril en Bolivia

La jornada cambiaria en Bolivia concluye con una tendencia ascendente en el mercado informal y un leve ajuste a la baja en las cotizaciones publicadas por el ente emisor. A lo largo del día, la divisa estadounidense mostró un dinamismo constante, ganando terreno en las plataformas de monitoreo paralelo.

Mercado Paralelo: Incremento progresivo

El dólar en el mercado no oficial inició la mañana con relativa estabilidad, pero fue ganando fuerza hacia el mediodía y el cierre de la tarde.

Reporte de Dolarboliviahoy.com:

Al cierre de la jornada, esta plataforma situó la moneda en Bs 9.51 para la compra y Bs 9.50 para la venta. Este valor refleja un incremento frente a los Bs 9.49 (compra) registrados tanto al inicio del día como al mediodía.

Reporte de Dolarboliviahoy.com

Reporte de Bolivianblue.net:

Por su parte, este portal reportó cifras ligeramente superiores al finalizar la tarde, con Bs 9.52 para la compra y Bs 9.51 para la venta. La escalada fue notoria, considerando que a las 6:00 a.m. la compra se situaba en Bs 9.49.

Reporte de Bolivianblue.net

Reporte del Banco Central de Bolivia (BCB)

En contraste con el comportamiento del mercado informal, los valores referenciales reportados por el Banco Central de Bolivia mostraron una ligera disminución respecto al día lunes:

Compra oficial: Se sitúa en Bs 9.39 (Frente a los Bs 9.43 de ayer).

Venta oficial: Se ubica en Bs 9.59 (Frente a los Bs 9.63 de ayer).

Reporte del Banco Central de Bolivia (BCB)

Resumen de la jornada: Mientras el tipo de cambio oficial bajó 4 centavos en comparación con la jornada anterior, el mercado paralelo cerró el martes con una presión al alza, superando la barrera de los Bs 9.50 en las principales plataformas de referencia.

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