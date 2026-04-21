“Esto se hizo para sacrificar”: Revelan estremecedor video del ataque en Teotihuacán grabado a escondidas por una rehén

"¡Si os movéis, os sacrifico!". Con esa frase, cargada de un macabro simbolismo prehispánico y pronunciada en un fingido acento español, Julio César Jasso Ramírez sentenció a decenas de turistas que mantenía pecho en tierra en lo alto de la Pirámide de la Luna. El horror, ocurrido este lunes en la zona arqueológica más visitada de México, ha cobrado una nueva y perturbadora dimensión tras filtrarse un video grabado en secreto por una de las víctimas.

En la grabación, realizada por una mujer que protegía a su hijo pequeño, no hay imagen clara —el celular permaneció oculto para evitar ser detectado—, pero el audio es un testimonio fidedigno de la "violencia nihilista" que desataron los 27 años de resentimiento de Jasso Ramírez.

“A la muerte no se la mira directamente”

El video captura el momento en que el agresor, armado con un revólver calibre .38 y un cuchillo táctico, humillaba a los rehenes. Con gritos misóginos, obligó a una mujer a cortar unos plásticos bajo amenaza de muerte: "¡Muévete cabrona, como si fueras a follar!", se le escucha bramar mientras de fondo se percibe la respiración agitada de quien graba y el llanto de un bebé.

El discurso de Jasso Ramírez no fue errático, sino que estuvo cargado de odio hacia los extranjeros:

"Vosotros, que habéis venido de la puta Europa, no vais a regresar. Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda".

Incluso, en un alarde de sadismo, aseguró haber "sacrificado como perros" a dos ciudadanos coreanos, aunque las cifras oficiales solo confirman la muerte de la ciudadana canadiense Li Desong, de 32 años.

Perfil de un imitador: Columbine y el nazismo

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México revelaron que Jasso no eligió la fecha al azar. En su mochila se hallaron panfletos de la masacre de Columbine (ocurrida un 20 de abril) y propaganda fascista. El atacante, un "lobo solitario" originario de Guerrero, utilizaba indumentaria militar y una camiseta con el lema "Disconnect & Self-Destruct" (Desconectarse y autodestruirse), símbolo recurrente en comunidades extremistas de internet.

El fiscal José Luis Cervantes describió al sujeto como un "copycat" con perfil psicopático que buscaba replicar crímenes icónicos. Según los reportes, tras ser herido en una pierna por la Guardia Nacional, Jasso Ramírez se suicidó con su propia arma en la cima del monumento.

El saldo del terror

El ataque dejó un rastro de dolor que México no acostumbra a ver fuera del contexto del narcotráfico:

Víctimas mortales: 2 (La turista Li Desong y el propio atacante).

Heridos: 13 personas (7 por arma de fuego y 6 con fracturas y lesiones sufridas durante el pánico).

Mientras en el video se escucha a la mujer rezar un desesperado "Libéranos, Señor", las autoridades mexicanas han anunciado un refuerzo inmediato de la seguridad en zonas arqueológicas. Sin embargo, el caso ha encendido las alarmas sobre el crecimiento de la cultura del odio y los movimientos extremistas que, desde los foros digitales, están saltando a la realidad con consecuencias letales.

Con datos de El País, Proceso y Reforma.

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