Resguardan la avenida Arce ante protestas del magisterio en La Paz

El sector del magisterio urbano decidió romper el diálogo con autoridades del Ministerio de Educación y anunció la radicalización de sus medidas de presión, tras no alcanzar acuerdos en la reunión sostenida el día anterior en la ciudad de La Paz.
24/04/2026 7:38
Escuchar esta nota
El conflicto surge por demandas históricas del sector, entre ellas el incremento salarial, la asignación de nuevos ítems y mayor presupuesto para educación. Los dirigentes no descartan la llegada de más maestros desde el interior del país para reforzar las protestas en la sede de gobierno.
“No descartamos que llegue mayor cantidad de maestros hasta La Paz hasta obtener resultados favorables”, señalaron representantes del sector movilizado.
A pesar del anuncio de medidas más contundentes, durante las primeras horas del día la circulación en la avenida Arce continúa sin interrupciones, bajo vigilancia policial.
El conflicto podría escalar en las próximas horas si no se retoma el diálogo entre ambas partes.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00