Resguardan la avenida Arce ante protestas del magisterio en La Paz

Desde tempranas horas de este viernes, se registra resguardo policial en inmediaciones de la avenida Arce, aunque el tránsito vehicular se mantiene con normalidad. Sin embargo, las autoridades advierten que el panorama podría cambiar en el transcurso de la jornada debido a nuevas movilizaciones.

El conflicto surge por demandas históricas del sector, entre ellas el incremento salarial, la asignación de nuevos ítems y mayor presupuesto para educación. Los dirigentes no descartan la llegada de más maestros desde el interior del país para reforzar las protestas en la sede de gobierno.

“No descartamos que llegue mayor cantidad de maestros hasta La Paz hasta obtener resultados favorables”, señalaron representantes del sector movilizado.

A pesar del anuncio de medidas más contundentes, durante las primeras horas del día la circulación en la avenida Arce continúa sin interrupciones, bajo vigilancia policial.

El conflicto podría escalar en las próximas horas si no se retoma el diálogo entre ambas partes.

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