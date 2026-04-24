El Gobierno de Bolivia afirmó este jueves que existen 15 empresas estatales en quiebra técnica con pérdidas acumuladas por 2.655 millones de bolivianos (unos 381 millones de dólares), de un total de 67 creadas como parte de políticas aplicadas por los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el propósito de sustituir las importaciones.

El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, explicó la situación de las compañías en una rueda de prensa y estableció que las 15 quebradas también tienen un patrimonio negativo equivalente a 1.900 millones de bolivianos (272 millones de dólares) al tipo de cambio oficial.

"Estas cifras son parte de ese experimento, de ideología sobre la economía", afirmó Camacho y sostuvo que durante los veinte años del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se otorgaron créditos del Estado a las empresas por más de 73.000 millones de bolivianos (10.400 millones de dólares).

Se trata de "recursos dilapidados durante veinte años por empresas que no producen, que no generan valor", agregó el funcionario, tras presentar una plataforma digital que permite acceder en tiempo real a la información financiera de las 67 empresas estatales para impulsar la transparencia.

El Gobierno de Rodrigo Paz ha denunciado varias veces que las administraciones anteriores usaron recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) para financiar el funcionamiento de empresas estatales deficitarias.

Una de las empresas con problemas críticos es Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que, según el informe oficial, recibió del Estado alrededor de 890 millones de dólares para un proyecto de explotación del salar de Uyuni, pero que no ha logrado desarrollar y actualmente funciona con el 17 % de su capacidad operativa.

Según un comunicado de la OFEP, las 67 empresas abarcan todos los sectores estratégicos de la economía, como hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, manufactura, transporte, aviación y telecomunicaciones.

Con la nueva plataforma, la ciudadanía podrá consultar indicadores clave como niveles de rentabilidad, endeudamiento y criticidad de las empresas.

“Las empresas públicas son patrimonio de todos los bolivianos, y a partir de hoy su información también lo es”, afirmó Camacho, según el comunicado.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas adelantó que enviará al Parlamento un proyecto de ley para que la OFEP tenga facultades de liquidación de las empresas estatales con problemas económicos.

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