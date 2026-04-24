Defensa de gremialistas del mercado Mutualista: “Crapuzzi ha perdido un proceso más”

La justicia boliviana ha dictado un fallo determinante que frena las aspiraciones de Nelson Crapuzzi sobre los predios del Mercado Mutualista, según lo que indicia el abogado de los gremiales, Carlos Honor. En este sentido, confirmó que la autoridad judicial emitió el Auto 96, ordenando tener por no presentada la demanda de entrega de herencia que pretendía el desalojo del sector.

"Al no haber cumplido con acreditar su condición de heredero y el derecho propietario, la autoridad ha anulado el proceso que pretendía entregar el mercado a este ciudadano", explicó Honor. Según el jurista, el demandante no pudo identificar fehacientemente a quienes obstaculizaban la posesión ni inscribir su título en Derechos Reales.

Irregularidades bajo la lupa del TSJ

El conflicto ha escalado hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde una comisión especializada detectó graves anomalías en los procedimientos impulsados por la parte demandante. Esta situación ha puesto en alerta a los comerciantes, quienes basarán sus próximas acciones legales y sociales en los hallazgos de dicho informe técnico.

Gloria Vidal, representante de los comerciantes, enfatizó que el informe de la comisión es clave porque expone las irregularidades cometidas por los abogados de Crapuzzi. "Vamos a tomar esa guía y de acuerdo a ese informe vamos a proceder con manifestaciones pacíficas en defensa de nuestro lugar de trabajo", aseguró la dirigente.

Defensa del patrimonio cruceño

Para el sector gremial, este caso trasciende una disputa entre particulares y se convierte en una lucha por la preservación de los bienes de dominio público. Los trabajadores advierten que permitir este precedente pondría en riesgo otros terrenos municipales y departamentales que están en la mira de intereses privados.

"El pueblo de Santa Cruz debe levantarse a defender su patrimonio, ya que un bien del Estado no puede pasar a manos de un privado", sentenció Vidal. El gremio anunció que solicitará el respaldo formal del Comité Cívico y de las autoridades electas para blindar jurídicamente el mercado, cuya documentación, aseguran, está en orden.

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