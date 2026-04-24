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Mototaxistas dan cuarto intermedio para dialogar con nuevas autoridades hidrocarburíferas

El compromiso de diálogo para el lunes se convierte en la última instancia de negociación antes de retomar las medidas de fuerza en todo el país.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 20:19

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Confederación de Mototaxistas ha decidido establecer un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta el próximo lunes. Rubén Darío Cardozo, presidente del sector, afirmó: “Hemos conseguido ayer un cambio y una renuncia a raíz de las movilizaciones”, resaltando que la presión social fue el detonante para la renovación de autoridades.

Tras una reunión que se extendió hasta la madrugada, los dirigentes acordaron suspender las medidas para priorizar el diálogo directo con los nuevos responsables del área. “Nos quedamos en reunión prácticamente hasta las 2 a.m. donde se determinó que suspendamos las movilizaciones para mantener la reunión con las nuevas autoridades”, explicó Cardozo.

El gremio se mantiene en alerta ante la posesión del nuevo presidente de YPFB, enfocando sus exigencias en la normalización inmediata del suministro de carburantes. Al respecto, el dirigente enfatizó: “Solución inmediata al tema del combustible es uno de los pedidos que tenemos, además de temas con la ANH y el resarcimiento correspondiente”.

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