Concejo Municipal exige pago por servicio de aseo urbano

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra emitió un rechazo categórico ante la suspensión del servicio de aseo urbano por falta de pagos. Según indica el documento, esta parálisis administrativa ha generado una acumulación crítica de residuos que pone en peligro la seguridad sanitaria de los ciudadanos.

Las autoridades legislativas cuestionan por qué los fondos recaudados mediante la tasa de aseo en las facturas eléctricas no se reflejan en la operatividad. Por ello, se ha solicitado un informe pormenorizado que justifique la mora económica frente a un flujo de caja que debería ser constante.

Riesgo epidemiológico

El legislativo municipal calificó de irresponsable la gestión financiera del Ejecutivo al comprometer un servicio vital para la salud pública. Se advirtió que la negligencia administrativa expone a la población cruceña a un riesgo epidemiológico inminente en todos los distritos.

El pronunciamiento oficial exhorta a la regularización inmediata de los pagos pendientes para normalizar el recojo de los desperdicios en la urbe. El Concejo aseguró que agotará todas las instancias legales y jurisdiccionales necesarias para garantizar que se retomen las labores de limpieza.

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