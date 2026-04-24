¡Abren las puertas del desarrollo! Arranca la FEXCO 2026 con una masiva afluencia y grandes expectativas económicas

Puntualmente a las 17:00 horas de este jueves, el recinto ferial de Alalay abrió sus puertas para dar inicio a la FEXCO 2026. Con una fila de visitantes que ya bordeaba el exterior del campo ferial desde tempranas horas, la muestra arrancó con el pie derecho, prometiendo 11 días de innovación, entretenimiento y un impulso vital para la economía nacional.

Un inicio con beneficios para el público

El primer día de feria estuvo marcado por una respuesta masiva gracias a la promoción de ingreso 2x1, permitiendo que decenas de familias fueran las primeras en recorrer los pabellones. Los precios de las entradas para esta versión se han fijado de la siguiente manera:

Entrada General: 30 bolivianos.

Días de Concierto: 50 bolivianos.

Los visitantes que se dieron cita en el Pabellón Bolivia destacaron la búsqueda de ofertas exclusivas y el lanzamiento de productos novedosos que tradicionalmente caracterizan a este evento.

La FEXCO 2026 no es solo un evento de esparcimiento, sino la vitrina comercial más grande del departamento. Este año, la feria cuenta con la participación de más de 1.600 expositores de diversos rubros. En términos financieros, las autoridades y organizadores han proyectado una meta ambiciosa: alcanzar los 180 millones de dólares en intenciones de negocios, reafirmando el papel de la feria como un motor de reactivación económica.

Red Uno de Bolivia: Una experiencia en vivo

Como ya es tradición, la Red Uno de Bolivia marca presencia con un stand de vanguardia diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva a los visitantes. En una apuesta técnica sin precedentes, la primera noche de inauguración contó con la emisión totalmente en vivo de Notivisión desde el campo ferial.

El stand "Naranja" promete sorpresas diarias, interacción con las figuras del canal y la transmisión de programas en vivo, permitiendo que el público viva de cerca la magia de la televisión.

Durante los próximos 10 días, la FEXCO continuará ofreciendo una cartelera de espectáculos de primer nivel y una oferta comercial que abarca desde la industria automotriz y tecnológica hasta la artesanía y gastronomía. La invitación está hecha para que la población cochabambina y los visitantes del interior del país se sumen a la mayor fiesta económica de la región.

¿Vas a asistir? Recuerda que los horarios y la agenda de conciertos se actualizarán diariamente a través de las plataformas oficiales de la FEXCO y la cobertura especial de la Red Uno.

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