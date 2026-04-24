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¡Remontada en el Capriles! San Antonio da vuelta el partido y hunde a Real Oruro (2-1)

San Antonio de Bulo Bulo reaccionó a tiempo en Cochabamba y logró una valiosa remontada ante Real Oruro, en un partido que tuvo de todo y que terminó con festejo local.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

23/04/2026 20:12

San Antonio Bulo Bulo derrotó a Real Oruro en Cochabamba. Foto: APG

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San Antonio de Bulo Bulo mostró carácter y se quedó con una victoria trabajada tras imponerse por 2-1 a Real Oruro en el estadio Félix Capriles, por la tercera jornada del Torneo Liga.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto local, ya que apenas a los dos minutos Daniel Porozo adelantó a la visita con un cabezazo que terminó en el fondo de la red tras un desvío.

San Antonio intentó reaccionar rápidamente, pero le costó encontrar claridad en ataque durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, el partido empezó a cambiar cuando Real Oruro se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Ribera, situación que inclinó la balanza a favor del local.

En el complemento llegó la remontada. A los 48 minutos, Adalid Terrazas igualó el marcador con un tiro libre que sorprendió al arquero tras un bote complicado.

El empuje del equipo de Bulo Bulo no se detuvo y tuvo su recompensa a los 75 minutos, cuando José Briceño apareció dentro del área para definir y sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, San Antonio suma seis puntos y se mete en la pelea, mientras que Real Oruro continúa sin encontrar el rumbo y sigue en la parte baja de la tabla con apenas una unidad.

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