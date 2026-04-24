"Innovación y Tecnología": Con un imponente acto en el FEXCO Arena, se inauguró oficialmente la FEXCO 2026

Bajo el lema "FEXCO 2026: Innovación y Tecnología", la noche de este jueves se llevó a cabo el acto oficial de apertura de la feria más importante de la región. El escenario elegido, por segundo año consecutivo, fue el FEXCO Arena, que lució renovado tras una serie de trabajos de ampliación que lo consolidan como el espacio de eventos más grande del país.

Una inauguración de vanguardia

El evento inició con una emocionante cuenta regresiva proyectada en pantallas gigantes, seguida por la presencia de autoridades locales, nacionales y representantes del sector empresarial.

El acto no solo fue protocolar; el público disfrutó de un despliegue cultural que incluyó espectáculos de danza folclórica y un show de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la zona sur, marcando el inicio de los 11 días de feria.

Durante su intervención, el alcalde Manfred Reyes Villa enfatizó que la FEXCO ha dejado de ser un evento temporal para convertirse en un proyecto de desarrollo permanente.

"Esta feria no solo funcionará para eventos internacionales; vamos a hacer que funcione los 365 días del año. Ya tenemos la plaza de comidas copada y pronto inauguraremos un karting", anunció la autoridad.

Reyes Villa destacó las inversiones realizadas con los ingresos de la feria, mencionando hitos como:

La construcción del Pabellón Kanata (el más grande del recinto).

Una plaza de comidas con capacidad para 25.000 comensales .

El avance en el auditorio más grande de Bolivia.

El uso de Inteligencia Artificial para la identificación de expositores y funcionarios, posicionando a Cochabamba como una "Smart City".

Impacto económico y unidad nacional

El alcalde subrayó el "efecto multiplicador" de la FEXCO Arena, señalando que los conciertos internacionales atraerán a visitantes de países vecinos como Argentina, Chile y Perú, llenando hoteles y restaurantes. "Si le va bien a Cochabamba, le va bien a Bolivia", afirmó, haciendo un llamado a dejar de lado los bloqueos y la confrontación para trabajar en una estrategia conjunta entre el gobierno nacional y las regiones.

Con la infraestructura optimizada y una cartelera de primer nivel, la organización se ha puesto el ambicioso objetivo de superar el récord de asistencia, proyectando recibir a por lo menos 400.000 visitantes en esta edición.

La FEXCO 2026 ya es una realidad y se proyecta, desde el corazón de Bolivia, como la vitrina comercial más importante del país para el mundo.

El acto concluyó con el compromiso de la empresa privada y la municipalidad de seguir invirtiendo en el campo ferial de Alalay para convertirlo en el centro de convenciones y espectáculos referente de Sudamérica.

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