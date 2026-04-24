“No me interesan los cargos públicos”: Guido Añez retorna tras 17 años de exilio

El exministro Guido Áñez Moscoso anunció su retorno a Bolivia luego de permanecer aproximadamente 17 años en exilio en Estados Unidos, adonde salió en 2009 tras enfrentar procesos judiciales que, según afirma, fueron de carácter político.

Guido Añez, exministro de Agricultura

En contacto con Notivisión, la exautoridad señaló que su regreso está vinculado al nuevo contexto político y a la posibilidad de resolver su situación legal.

“Gracias al voto de la gente estamos pudiendo retornar a arreglar nuestros problemas judiciales, arreglar nuestra situación legal”, expresó.

Áñez rechazó las acusaciones en su contra durante su gestión pública y sostuvo que fue víctima de persecución.

“Yo era ministro de agricultura y me habían acusado de genocidio, siendo que nunca en mi vida utilicé un arma contra nadie”, afirmó, calificando los procesos como “situaciones legales absurdas, sin sentido”.

El exministro aseguró que su salida del país fue forzada y no voluntaria. “No salimos por nuestra voluntad, salimos en contra de nuestra voluntad”, dijo, al tiempo de comparar el exilio con una de las experiencias más duras para un disidente político: “El destierro era el peor castigo que se le aplicaba a un disidente político, más que la cárcel”.

Durante su permanencia en Estados Unidos, explicó que desarrolló su vida laboral y familiar. “Este es un país en el cual si uno trabaja, paga sus impuestos y cumple la ley, no tiene ningún problema”, señaló, agregando que logró formar a sus hijos: “He formado a mis cuatro hijos profesionales, los cuatro trabajan bastante bien”.

Sobre su futuro en Bolivia, descartó aspirar a cargos públicos, aunque dejó abierta la posibilidad de colaborar en temas institucionales.

“Ni los curas ni los políticos se jubilan”, afirmó, pero aclaró: “No me interesan los cargos públicos, no me interesa ninguna situación de figuración. Voy a colaborar con lo que pueda colaborar”.

En esa línea, manifestó que su intención es contribuir al fortalecimiento del país. “Para consolidar la democracia, para consolidar un país de libre mercado, con seguridad jurídica y reglas claras”, sostuvo.

Finalmente, consideró que Bolivia atraviesa un momento de transición política y económica, y expresó su esperanza de que exista mayor estabilidad institucional en adelante.

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