Educación llama a resolver diferencias internas del magisterio rural

El Ministerio de Educación informa que las recientes protestas del magisterio rural son resultado de un conflicto sindical interno y hace un llamado a resolver sus diferencias de manera pacífica.

El Ministerio de Educación ha emitido un comunicado aclarando que las protestas protagonizadas por miembros del magisterio rural no están relacionadas con la gestión del Ministerio, sino con un conflicto interno entre diferentes bloques sindicales. Estos bloques están disputando la representación y el control del sector.

“El ministerio de Educación exhorta a los actores involucrados a encauzar sus diferencias en el marco del respeto institucional”, señala el comunicado.

Llamado a resolver el conflicto

El Ministerio de Educación rechazó cualquier intento de involucrar a la institución en este conflicto interno y subrayó que se trata de una problemática exclusivamente sindical. A su vez, hizo un llamado a los involucrados para que resuelvan sus diferencias en el marco del respeto y en beneficio de la institucionalidad del magisterio rural.

“Rechazamos cualquier intento de trasladar este conflicto a las instancias gubernamentales, ya que no se trata de un tema relacionado con el Ministerio de Educación, sino con la interna del sector sindical”, destacó el comunicado.

Petición por la unidad del sector

El Ministerio también instó a los dirigentes del magisterio rural a unificar esfuerzos y centrarse en el bienestar del sector educativo, así como en la mejora de las condiciones laborales y sociales de los maestros rurales.

“Es fundamental que se resuelvan estas diferencias para no afectar la estabilidad del sistema educativo del país”, concluyó el comunicado.

Con este mensaje, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de todos los actores involucrados, llamando a la unidad y el diálogo dentro del sector.

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