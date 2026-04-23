Magisterio Urbano rompe el diálogo con el Ministerio de Educación por falta de respuestas

Representante Ajllahuanca criticó la falta de medidas concretas del Ministerio de Educación y anunció la radicalización de las movilizaciones del magisterio urbano en Bolivia.

Wilfredo Ajllahuanca, dirigente de la Confederación del Magisterio Urbano, expresó su frustración ante la falta de respuestas claras y tangibles del Ministerio de Educación, luego de que más de 31 federaciones departamentales y regionales llegaran a La Paz con la esperanza de recibir soluciones concretas. Según Ajllahuanca, las expectativas del magisterio urbano no se han cumplido.

"Nos trajeron aquí con la esperanza de que la ministra de educación iba a dar respuestas objetivas y activas, pero lastimosamente no hay absolutamente nada", comentó el dirigente.

Solicitud de Item´s para educación

Ajllahuanca criticó duramente los ítems ofrecidos por el Ministerio, calificándolos como productos de reordenamiento que no solucionan los problemas de fondo.

"Los ítems que están ofreciendo son incompletos. En cuestión de horas los van a quitar y nos han indicado que no habrá incremento salarial", afirmó.

El dirigente también refutó las declaraciones del Ministerio sobre el aumento salarial, calificando como "completamente falso" que el 20% del aumento haya llegado a toda la clase trabajadora.

"Este magisterio aglutina a más de 120,000 trabajadores de educación, pero solo el 10% ha sido beneficiado, principalmente porteros y secretarias", detalló Ajllahuanca.

Denuncia sobre el reglamento y descentralización

Otro tema que se abordó fue la firma de un documento por parte de la ministra de Educación, que propone modificar el reglamento del Escalafón Nacional y avanzar con la descentralización de la educación.

"Esto va en contra de nuestros derechos. Ella ha dicho que hay una reunión de gabinete, pero no ha tomado en cuenta la situación de nuestras colegas maltratadas ni de los heridos que tenemos", expresó con preocupación.

Radicalizarán sus protestas

Debido a la falta de respuestas, Ajllahuanca anunció que el diálogo con el Ministerio de Educación ha sido roto y que, a partir de mañana, se radicalizarán las medidas de presión.

"A partir de mañana, vamos a incrementar los contingentes. Miles de maestros llegarán a la sede de gobierno la próxima semana", declaró el dirigente.

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