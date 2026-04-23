Conmoción en Oruro: Estudiante de 15 años apuñala a su profesor tras reunión por bajas notas

Lo que debía ser una jornada de conversación para mejorar el rendimiento académico terminó en un hecho de violencia que consternó a la comunidad educativa orureña. Un adolescente de 15 años atacó con un arma blanca a su profesor dentro de las instalaciones de la unidad educativa Saracho, ubicada en el centro de la ciudad.

El incidente se produjo alrededor de las 18:00 del pasado miércoles. El docente, encargado de las materias de Física y Química, había convocado a los estudiantes con bajo rendimiento y a sus respectivos padres para planificar estrategias de recuperación trimestral.

Según el informe del fiscal Fernando Antezana, tras concluir la entrevista con el joven y sus progenitores, el adolescente reaccionó de forma violenta y sorpresiva, asestando dos puñaladas en el hombro izquierdo del maestro. Ante la mirada atónita de los presentes, el padre del menor intentó reprenderlo físicamente, pero el joven logró darse a la fuga de inmediato.

El profesor resultó herido en el brazo y el hombro. Foto: Red Uno.

Captura y arma homicida

La policía activó un protocolo de persecución urgente. Horas más tarde, gracias a la colaboración de los propios padres del menor, las autoridades se trasladaron al domicilio particular de la familia, donde se procedió a la aprehensión en flagrancia.

"En el lugar, el menor exhibió el cuchillo con el cual hubiera generado aquella lesión al profesor", detalló el fiscal Antezana.

El educador fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario. Afortunadamente, se encuentra estable tras recibir suturas en el brazo y hombro izquierdo para contener la hemorragia.

Por su parte, el agresor permanece bajo custodia en el centro de infractores Renacer. Al tratarse de un menor de edad, el proceso se rige bajo el Código Niña, Niño y Adolescente:

Imputación: La Fiscalía ya elabora la imputación formal para remitirla ante un juez de la Niñez y Adolescencia.

Silencio constitucional: En su declaración informativa, el joven se acogió al derecho al silencio.

Evaluación: Se ha realizado una intervención psicosocial para determinar el estado mental y el entorno del adolescente al momento del ataque

Este suceso ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las escuelas y la salud mental de los estudiantes tras situaciones de presión académica. Se espera que en las próximas horas un juez determine la situación jurídica del menor.

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