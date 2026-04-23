Suspenden sesión en la ALD de Santa Cruz por falta de quórum

La sesión en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz fue suspendida por falta de quórum, y la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, criticó los intentos de modificar las reglas del juego para favorecer pactos políticos.

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, se refirió a la suspensión de la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental, que estaba prevista para hoy, debido a la falta de quórum y la ausencia de la directiva. Según funcionarios de la Asamblea, los miembros de la directiva abandonaron el edificio y no había las condiciones legales necesarias para llevar a cabo la sesión.

“A pesar de que se intentó convocar, no se alcanzó el quórum, y la sesión no pudo instalarse. Eran solo cuatro asambleístas en la sala, lo que no constituye ni la cuarta parte del total necesario”, comentó Aguirre, explicando las razones por las que no se pudo proceder con la sesión.

Críticas a los intentos de modificar las reglas

Paola Aguirre también expresó su rechazo ante lo que consideró un intento de modificar las reglas del juego de último momento, buscando favorecer acuerdos políticos en detrimento de la voluntad popular expresada en las urnas.

“Hubo un rechazo generalizado de la ciudadanía a este intento de modificar las reglas del juego. Los cruceños ya acudieron a las urnas a decidir quiénes son los ganadores de este proceso eleccionario, y no se pueden permitir pactos políticos que ignoren esa voluntad popular”, agregó Aguirre.

Falta de transparencia y la postura del público

Aguirre también resaltó que el público presente en la Asamblea mostró una postura firme y respetuosa, ya que las sesiones son públicas y se debe permitir el ingreso de la ciudadanía. Consideró que no era justo culpar al público por la falta de quórum.

“Querer atribuirle responsabilidad al público es una chicanería. El quórum fue el motivo principal para que la sesión no se pudiera llevar a cabo”, concluyó la vicegobernadora electa.

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