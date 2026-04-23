“Pensó en su bebé”: madre de exreina revela motivos del silencio tras el crimen

Nuevos detalles salen a la luz en torno a la muerte de Carolina Flores Gómez, la joven de 27 años que fue hallada sin vida en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Su madre, Reyna Gómez Molina, reveló que el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, habría ocultado lo ocurrido durante aproximadamente un día por temor a perder la custodia de su hijo.

Según su testimonio, el hombre priorizó el bienestar del bebé de ocho meses y temía que, en caso de ser detenido, el menor quedara bajo tutela estatal.

“Se preocupó por el bebé”, afirmó Gómez Molina en una entrevista con Kerly Ruiz, del programa Siéntese Quien Pueda de Univision.

De acuerdo con su versión, Sánchez incluso habría grabado videos explicando cómo alimentar al niño, anticipando una posible ausencia mientras realizaba trámites o enfrentaba consecuencias legales.

La madre de la víctima también indicó que fue notificada del fallecimiento de su hija recién a las 13:35 del 16 de abril, mediante una llamada telefónica del propio Sánchez.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades en Ciudad de México, mientras se busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y las responsabilidades correspondientes.

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