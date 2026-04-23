EE.UU. modifica permisos de trabajo para solicitantes de asilo: esto debes saber

Desde el 24 de abril de 2026, una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) modifica de forma significativa las condiciones para que los solicitantes de asilo puedan acceder a un permiso de trabajo en el país.

La medida impacta directamente en quienes inicien su proceso migratorio bajo esta modalidad, ya que introduce mayores tiempos de espera y requisitos más estrictos para obtener la autorización de empleo, conocida como EAD.

Más tiempo de espera

El principal cambio es la ampliación del plazo para solicitar el permiso de trabajo. A partir de ahora, quienes pidan asilo deberán esperar al menos 365 días (un año) antes de poder presentar su solicitud.

Hasta ahora, el sistema permitía iniciar este trámite a los 150 días y obtener una respuesta en aproximadamente 180 días, una ventana que queda eliminada con la nueva normativa.

Plazos de respuesta más largos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) también tendrá más tiempo para responder: podrá tardar hasta 180 días adicionales en emitir una decisión.

En la práctica, esto significa que una persona podría esperar hasta 545 días (casi un año y medio) desde que inicia su proceso de asilo hasta obtener un permiso para trabajar legalmente.

Cambios en el procedimiento

Otro ajuste clave es el inicio del cómputo del tiempo. El “reloj” ya no comienza cuando se presenta la solicitud de asilo, sino cuando USCIS la considera completa y sin errores.

Si el formulario presenta fallas —como la falta de firma— puede ser rechazado sin conservar la fecha original, lo que obliga a reiniciar el proceso.

Además, durante la revisión, las autoridades pueden rechazar o anular solicitudes si detectan inconsistencias o información negativa.

Restricciones y exclusiones

La nueva regla también incorpora causales adicionales para negar el permiso de trabajo, como ciertos ingresos irregulares al país (con excepciones específicas) o antecedentes penales graves.

Asimismo, será obligatorio completar el proceso de toma de datos biométricos en todos los casos.

¿A quiénes afecta?

Los cambios aplican principalmente a quienes inicien una solicitud de asilo y su primer permiso de trabajo desde el 24 de abril de 2026.

En cambio, quienes ya cuentan con un permiso vigente antes de esa fecha podrán conservarlo hasta su vencimiento, siempre que no sea revocado.

No obstante, incumplir con el proceso —como abandonar el caso o faltar a entrevistas— puede afectar futuras renovaciones.

Un impacto directo en la vida diaria

La nueva normativa representa un desafío adicional para miles de solicitantes de asilo, ya que prolonga el tiempo sin acceso a empleo formal, afectando su estabilidad económica mientras sus casos continúan en trámite.

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