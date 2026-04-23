La reina Letizia Ortiz volvió a captar la atención internacional con un gesto que trascendió lo protocolar: se animó a hablar en guaraní para felicitar el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay, reforzando así los lazos culturales entre ambos países.

El mensaje, grabado en el Palacio de la Zarzuela, se enmarca en una jornada donde la lengua y la identidad cultural fueron protagonistas, en paralelo al tradicional almuerzo ofrecido por los reyes de España al mundo de las letras.

Un mensaje que conecta culturas

El gesto de la Reina no solo sorprendió, sino que fue interpretado como una señal de respeto hacia la diversidad lingüística y las raíces culturales de Paraguay, donde el guaraní es uno de los idiomas oficiales.

Este acercamiento no es aislado: ya durante su visita oficial en 2021, Letizia había mostrado interés por el patrimonio cultural paraguayo, especialmente en las misiones jesuíticas.

El español como puente

Durante el evento, el rey Felipe VI de España destacó el valor del idioma español como una herramienta de integración.

“Una lengua que fluye en un espacio inmenso (…) que no excluye, que no separa, sino que nos incluye y nos engrandece a todos”, expresó el monarca ante académicos, editores y figuras del ámbito cultural.

Protagonista de la jornada

La actividad sirvió también como antesala de la entrega del Premio Miguel de Cervantes, el galardón más importante de las letras en español, que este año reconoce al escritor mexicano Gonzalo Celorio.

El autor fue destacado por su capacidad de conectar la memoria personal con la historia colectiva, consolidando una trayectoria literaria de más de cinco décadas.

Lengua, identidad y futuro

La combinación entre la defensa del español y el guiño al guaraní reflejó una visión más amplia de la cultura: una que reconoce la diversidad como parte esencial de su riqueza.

El acto culminará con la ceremonia oficial en la Universidad de Alcalá, donde Celorio recibirá el premio de manos de los reyes.

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