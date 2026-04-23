La historia de Oriana Kominko podría ser la de cualquier joven enfrentando una crisis económica, pero su giro de guion cautivó a miles en redes sociales. Tras ser despedida de una empresa gráfica en 2025, esta joven residente de Virreyes (en la periferia de Buenos Aires) decidió cambiar las camisas de lino y las uñas impecables por el uniforme de electricista y las manos curtidas por el polvo.

Hoy, a través de su emprendimiento, no solo ha triplicado sus ingresos, sino que se ha convertido en un referente de empoderamiento femenino en un sector históricamente dominado por hombres.

El "click" tras la crisis

El camino no fue sencillo. Tras su despido, Oriana enfrentó tres meses de desempleo y una profunda depresión. "Estaba encerrada en un cuarto, me estaba comiendo la cabeza", confiesa al portal TN. La chispa surgió por necesidad y curiosidad: mientras observaba a su suegro realizar instalaciones eléctricas en su casa, decidió aprender.

Lo que comenzó como un "manotazo de ahogado" se transformó en una carrera profesional. Oriana se inscribió en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para formalizar sus conocimientos, pasando de no saber conectar una lámpara a dominar circuitos complejos y medidas de seguridad industrial.

Oriana aprendió el oficio luego de que la echaran de otro trabajo. (Foto: Juan Pablo Chaves / TN).

El fenómeno de "Electrilindas"

Bajo el nombre de Electrilindas, Oriana comenzó a mostrar su trabajo en TikTok. El impacto fue inmediato. "Ese video explotó. De un día para el otro, todo cambió", relata. Su modelo de negocio encontró un nicho de mercado desatendido: mujeres que viven solas y prefieren contratar a otra mujer por cuestiones de seguridad y comodidad.

"Se genera una fraternidad muy linda, es como ir a arreglarle algo a una amiga", explica sobre la confianza que inspira en sus clientas.

Cifras que rompen el molde

El éxito de Oriana no es solo social, sino financiero. En un contexto económico desafiante, la joven reporta ganancias diarias que oscilan entre los 150.000 y 200.000 pesos argentinos (aproximadamente entre 150 y 200 dólares al cambio de mercado paralelo), una cifra que supera ampliamente el salario promedio mensual de muchos empleos administrativos en la región.

Ingresos: Gana en una semana lo que antes percibía en un mes completo.

Alcance: Recibe consultas de mujeres interesadas en el oficio desde diversas provincias de Argentina e incluso desde España.

Futuro: Su meta es crear una red nacional de mujeres trabajadoras que incluya plomeras y albañiles.

Un mensaje para el mundo

Para Oriana, la seguridad de un sueldo fijo puede ser una "trampa" que impide el crecimiento. Su consejo para quienes enfrentan la incertidumbre laboral es la formación constante y la audacia. "El día que me la jugué, cambió mi panorama por completo. Si lo hacés con dedicación, no te puede ir mal", concluye con la mirada puesta en su próxima obra.

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