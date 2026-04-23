Imágenes que estremecen: revelan escena del crimen de la exreina de belleza

Las imágenes difundidas del interior del departamento donde fue hallada sin vida Carolina Flores Gómez han generado conmoción y reavivado el interés público en el caso ocurrido en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El material visual —calificado como sensible— muestra indicios clave que ahora forman parte del análisis de las autoridades, en un proceso orientado a reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble.

Aunque no se han difundido detalles oficiales sobre el contenido completo de las imágenes, estas evidencias son consideradas fundamentales para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar responsabilidades.

Imágenes que abren preguntas

La circulación de estos registros coincide con declaraciones de la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, quien ha cuestionado el tiempo que transcurrió antes de que se formalizara la denuncia.

Según su testimonio, el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, habría demorado en reportar el hecho por temor a perder la custodia de su hijo.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación en Ciudad de México, donde las autoridades analizan tanto los testimonios como la evidencia visual recabada.

Las imágenes, aunque sensibles, se han convertido en una pieza clave para entender lo ocurrido y avanzar en la búsqueda de justicia, en un caso que sigue generando impacto y debate público.

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