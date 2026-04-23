Entró a su boda en una excavadora y se volvió viral | VIDEO

Una boda en Brasil se convirtió en fenómeno viral luego de que una novia decidiera romper con todas las tradiciones y hacer su entrada de una manera completamente inesperada: dentro de la pala de una excavadora.

El momento dejó sin palabras a los invitados, que no tardaron en reaccionar entre risas, sorpresa y aplausos al ver aparecer a la protagonista suspendida en maquinaria pesada, en lugar de los clásicos vehículos nupciales.

Una entrada fuera de lo común

Lejos de optar por una limusina o un carruaje, la novia apostó por una llegada original que rápidamente captó la atención de quienes estaban presentes y, poco después, de miles de usuarios en redes sociales.

El video del ingreso comenzó a circular en distintas plataformas, donde acumuló reproducciones y comentarios que destacaban la creatividad —y el atrevimiento— de la propuesta.

Reacciones en redes

Las imágenes generaron todo tipo de opiniones: desde quienes celebraron la idea como divertida e innovadora, hasta quienes la consideraron inusual para una ceremonia tradicional.

Sin embargo, más allá de las posturas, lo cierto es que la escena logró lo que muchas bodas buscan: convertirse en un momento inolvidable.

Cuando lo importante es sorprender

La historia refleja una tendencia cada vez más común: parejas que buscan personalizar su gran día y convertirlo en una experiencia única, dejando de lado los formatos tradicionales.

Y en este caso, lo lograron… elevando literalmente la entrada a otro nivel.

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