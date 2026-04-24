Cochabamba se prepara para la festividad de Santa Vera Cruz: La "Fiesta de la Fertilidad" inicia este 2 de mayo

La Plaza 14 de Septiembre fue el escenario este jueves para el lanzamiento oficial de la festividad de Santa Vera Cruz Tatala, una de las expresiones religiosas y culturales más profundas del sur de Cochabamba. El evento, que se celebra anualmente a principios de mayo, es conocido mundialmente como la "fiesta de la fertilidad".

El milagro de la descendencia

El carácter más distintivo de esta festividad es la devoción de parejas que, ante la dificultad de concebir, acuden al "Tata" con fe. El párroco de Santa Vera Cruz, Justino Mamani, destacó el impacto espiritual de la celebración en la vida de los creyentes.

"Hay parejas que vienen con mucha devoción a pedirle un hijo al Señor de Santa Vera Cruz. Muchos vuelven tiempo después para decir: 'Realmente me ha hecho el milagro'. Algunos bromean diciendo que se llevaron dos figuras de barro y ahora tienen gemelos", relató el párroco con satisfacción.

Pero la fertilidad no solo se pide para los humanos; miles de campesinos llegan también para rogar por la prosperidad de su ganado y una cosecha abundante en sus tierras, manteniendo una conexión ancestral entre la fe cristiana y los ciclos de la naturaleza.

Programa de actividades

La festividad arrancará formalmente el sábado 2 de mayo con una serie de ritos tradicionales en el templo ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Petrolera:

09:00 AM: Traslado de la imagen de Santa Vera Cruz desde el templo hacia el área del "canchón" para el encuentro con los fieles.

Noche: Celebración de la misa y la emblemática "bendición de fuego" , donde se bendicen las ofrendas y se realizan las tradicionales quemas de bosta y ritos de fertilidad.

Domingo 3 de mayo: Misa solemne al mediodía (12:00 PM), seguida del inicio del Festival de Santa Vera Cruz, que incluye música autóctona y coplas tradicionales.

Un fenómeno que cruza fronteras

Lo que comenzó como una celebración local de los valles cochabambinos se ha transformado en un evento de alcance internacional. Cada año, la cantidad de visitantes crece considerablemente, recibiendo a devotos no solo de diferentes departamentos de Bolivia, sino también de otros países, quienes llegan atraídos por la fama milagrosa de la imagen.

La Alcaldía y la Iglesia invitan a la población a participar de esta fiesta que combina la fe, la tradición y la esperanza en un entorno de profunda identidad cultural.

Se recomienda a los asistentes tomar previsiones debido a la gran afluencia de personas que suele colapsar las vías de acceso a la zona sur durante los días principales de la festividad.

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