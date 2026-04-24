Una noche de terror se vivió este jueves en la calle Juan Capriles, en la zona norte de la ciudad, cuando un intento de robo terminó con dos personas heridas por arma blanca. Lo inusual del caso es que el asaltante es un hombre de la tercera edad, quien atacó con un cuchillo a una mujer y, posteriormente, a dos jóvenes que intentaron auxiliarla.

Crónica de un ataque sorpresivo

Según el relato de testigos presenciales, el delincuente abordó inicialmente a una mujer de la tercera edad para sustraerle sus pertenencias. Dos jóvenes que circulaban por el lugar, al percatarse de la situación, intervinieron valientemente para ayudar a la víctima.

Sin embargo, el forcejeo se tornó sangriento cuando el asaltante utilizó un arma blanca contra los rescatistas. "Pensamos que estaban asaltando al que estaba en el piso, pero resultó que el hombre mayor era el que portaba el cuchillo", relató un vecino que presenció el incidente. Como resultado, uno de los jóvenes sufrió una herida en la mano y el otro recibió una puñalada en el costado izquierdo.

Captura y auxilio

Tras el ataque, el agresor huyó momentáneamente del lugar, pero, en un acto de osadía, volvió a pasar por la misma cuadra minutos después. Fue en ese momento cuando los vecinos y transeúntes lograron reconocerlo y lo redujeron en una esquina cercana hasta que finalmente fue entregado a las autoridades.

Los jóvenes heridos fueron trasladados de urgencia a la clínica Univalle, aprovechando la cercanía del centro médico, donde recibieron atención inmediata. Por su parte, el asaltante fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Vecinos consternados exigen seguridad

El hecho ha provocado una ola de indignación entre los residentes de la calle Juan Capriles. Los testigos denunciaron que la ayuda policial demoró más de 30 minutos en llegar al sitio.

"Primero llegaron los bomberos tras 25 minutos y mucho después la patrulla", lamentó un testigo, quien además señaló que la falta de iluminación en esa cuadra específica la convierte en una "zona roja".

Los vecinos han lanzado un pedido urgente a la Alcaldía y a la Policía Boliviana para mejorar el alumbrado público y realizar patrullajes constantes, asegurando que no es la primera vez que se registran hechos delictivos en el sector debido a la oscuridad de la vía.

Los dos jóvenes se encuentran bajo observación médica, mientras se espera que el Ministerio Público determine la situación jurídica del agresor en las próximas horas.

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