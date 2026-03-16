Un hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, específicamente en la zona del primer anillo, donde un joven fue víctima de un violento asalto mientras se encontraba en la vía pública.

Según el testimonio de la víctima, tres antisociales lo emboscaron mientras hablaba por teléfono con su esposa. “Eran tres, amigo. Tres eran los que me asaltaron”, relató.

El joven explicó que uno de los delincuentes lo sujetó por el cuello mientras otro le arrebató su celular. “Yo estaba hablando con mi señora… y vino con el de blanco y me agarró en el cuello”, detalló.

Tras cometer el robo, los agresores intentaron darse a la fuga; sin embargo, vecinos del lugar lograron capturar a uno de ellos. “Uno nomás se ha aprehendido, los otros corrieron”, afirmó la víctima.

El afectado anunció que formalizará la denuncia y pidió justicia. “Uno se lo gana trabajando”, expresó, visiblemente indignado.

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