La Paz: cuatro sujetos irrumpen en una vivienda y se llevan $us 40.000; todo quedó registrado

Un violento asalto se registró en la zona de Villa Victoria, en la ciudad de La Paz, donde cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda y sustrajeron al menos $us 40.000, además de otros objetos de valor, tras reducir y agredir a los ocupantes del inmueble.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya son analizadas por la Policía para identificar a los responsables. En los videos se observa el momento en el que los antisociales irrumpen en el domicilio y ejecutan el robo.

Según el testimonio de la propietaria, una persona de la tercera edad, los delincuentes actuaron con violencia, golpeándola a ella y a sus hijos antes de maniatarlos.

“Ingresaron armados, nos redujeron y se llevaron todo el dinero que tenía guardado”, relató la víctima.

La mujer también señaló que los cuatro sujetos tendrían acento peruano, dato que forma parte de las primeras líneas de investigación. Los asaltantes lograron huir tras cometer el ilícito.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar desde tempranas horas para recolectar indicios y avanzar en las pesquisas.

“Las cámaras de vigilancia han registrado todo el movimiento y serán clave para dar con los autores”, indicaron fuentes del caso.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes demandan mayor seguridad ante el incremento de hechos delictivos registrados en la ciudad.

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