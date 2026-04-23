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La gran batalla

Talento al límite: estos son los artistas que lo darán todo esta noche

Tras una gala llena de aciertos, tres participantes se enfrentan en una noche decisiva donde cada nota puede marcar la diferencia y alejarlos de la zona de riesgo.

Silvia Sanchez

23/04/2026 19:37

Talento al límite: estos son los artistas que lo darán todo esta noche
Santa Cruz, Bolivia

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Luego de una gala cargada de emociones y grandes presentaciones, esta noche el escenario vuelve a encenderse con tres voces que llegan decididas a dejarlo todo y conquistar al jurado.

Nada está definido. En esta etapa, cada interpretación puede cambiar el rumbo de la competencia y asegurar un lugar fuera de la zona de riesgo.

Esta noche en el escenario:

  • Noelia Barrientos
  • Kevin Córdova
  • Esteban Garnica

Tres talentos, tres estilos y una sola meta: brillar en el escenario más importante de la televisión boliviana.

Además, esta semana el voto secreto estará en manos de Alenir Echeverría, cuya puntuación será revelada este viernes, añadiendo aún más expectativa a la competencia.

Conéctate a las 20:45 y vive cada instante de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La noche promete emociones, talento y decisiones que pueden cambiarlo todo.

Mira la programación en Red Uno Play

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