Talento al límite: estos son los artistas que lo darán todo esta noche

Luego de una gala cargada de emociones y grandes presentaciones, esta noche el escenario vuelve a encenderse con tres voces que llegan decididas a dejarlo todo y conquistar al jurado.

Nada está definido. En esta etapa, cada interpretación puede cambiar el rumbo de la competencia y asegurar un lugar fuera de la zona de riesgo.

Esta noche en el escenario:

Noelia Barrientos

Kevin Córdova

Esteban Garnica

Tres talentos, tres estilos y una sola meta: brillar en el escenario más importante de la televisión boliviana.

Además, esta semana el voto secreto estará en manos de Alenir Echeverría, cuya puntuación será revelada este viernes, añadiendo aún más expectativa a la competencia.

Conéctate a las 20:45 y vive cada instante de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La noche promete emociones, talento y decisiones que pueden cambiarlo todo.

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