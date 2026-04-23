Asosur La Paz exige la restitución plena del abastecimiento de combustibles

La Asociación de Surtidores Comerciales Privados de Hidrocarburos de La Paz (Asosur) ha emitido un comunicado oficial sobre la falta de suministro de gasolina y diésel en el departamento, pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas.

En el comunicado informa que, desde hace varias semanas, se viene registrando una reducción sostenida en la programación y asignación de volúmenes de combustibles líquidos, tanto de gasolina como de diésel, a las estaciones de servicio del departamento. Esta situación ha afectado gravemente la normalidad en el abastecimiento, generando inconvenientes para las actividades cotidianas de los ciudadanos y el normal desarrollo de las actividades económicas.

El 22 de abril, Asosur reportó que no se ha realizado el despacho de diésel a ninguna estación de servicio de la ciudad de La Paz, lo que ha empeorado la situación. Esto ha ocasionado interrupciones en el suministro y un impacto directo en la continuidad de los servicios y en el desarrollo económico y social del departamento.

Exigencia de solución inmediata

Ante esta situación crítica, Asosur La Paz ha exigido de manera urgente a las autoridades competentes y a YPFB la restitución plena del abastecimiento de gasolina y diésel, adoptando medidas efectivas para garantizar un suministro continuo y suficiente.

“Exigimos que se tomen medidas urgentes y efectivas para asegurar que el abastecimiento de combustibles se normalice, en resguardo del interés público y del funcionamiento de las actividades económicas y sociales de La Paz”, señala el comunicado.

Responsabilidad de las autoridades

La Asociación también subraya que las autoridades institucionales deben asumir la responsabilidad ante cualquier afectación derivada de la falta de suministro, destacando que la crisis de abastecimiento afecta gravemente a la ciudadanía, empresarios y diversos sectores productivos.

ASOSUR reitera su llamado a que las autoridades de YPFB y otras instituciones competentes se hagan responsables de la crisis y trabajen en la pronta solución para restablecer el suministro de combustibles en el departamento de La Paz.

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