Mensajes alarmantes en unidades educativas generan preocupación

Una serie de falsas alertas de tiroteo en unidades educativas encendió la preocupación en la población boliviana, luego de que mensajes amenazantes circularan en colegios de La Paz y se replicaran en otras ciudades del país.

El hecho inicial se registró cuando un mensaje que advertía sobre un supuesto tiroteo fue encontrado en una pizarra y difundido a través de grupos de WhatsApp, generando temor entre padres de familia, docentes y estudiantes. La situación obligó a una rápida movilización policial, que activó equipos de inteligencia para verificar la amenaza.

“En primera instancia ha causado preocupación, pero inmediatamente nuestro personal se ha movilizado y ha logrado detectar dónde más o menos era el problema”, informaron desde la Policía.

Tras las investigaciones, se determinó que no se trataba de una amenaza real, sino de una “broma” planificada por cuatro estudiantes, quienes buscaban presuntamente evitar evaluaciones académicas. Las autoridades confirmaron que el caso fue controlado sin incidentes.

“No es una falsa alarma externa, es una situación interna que sucedió en el colegio, y ya se ha logrado solucionar”, señalaron fuentes policiales.

Sin embargo, el caso no fue aislado. En la misma jornada se reportaron situaciones similares en otras regiones del país, lo que evidencia la propagación de este tipo de amenazas como parte de un fenómeno viral.

En Riberalta, el caso tuvo mayor gravedad luego de que, además del mensaje de alerta, se encontrara una réplica de arma de fuego tipo Glock en la mochila de un estudiante dentro de una unidad educativa, lo que incrementó la preocupación de las autoridades.

Asimismo, en Yacuiba y en otras regiones del país se reportaron mensajes similares en pizarras escolares, generando temor y obligando a intervenciones preventivas.

Según datos policiales, al menos cuatro unidades educativas en Bolivia han registrado este tipo de incidentes en los últimos días, todos vinculados a un supuesto “reto viral” entre estudiantes.

Las autoridades advirtieron que, aunque en varios casos se trate de bromas, este tipo de acciones tiene consecuencias legales y genera un alto nivel de alarma social. Además, recordaron que en otros países hechos similares han derivado en sanciones severas, incluyendo expulsiones.

Hacen un llamado a reforzar la comunicación entre padres e hijos, así como a fortalecer los controles en unidades educativas para prevenir situaciones que puedan escalar o derivar en hechos de mayor gravedad.

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