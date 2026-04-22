Con mariachi y potencia vocal, Anyela Rengifo brilló en Duelo de Voces

Para cerrar la noche de este martes en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue el turno de Anyela Rengifo, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Anyela interpretó Pero me acuerdo de ti, de Christina Aguilera, en una versión mariachi.

Para Marco Veizaga, la presentación fue una de las mejores de la noche y destacó la potencia vocal de la participante.

“Particularmente me encantó, te vi como una leona que marcó línea. Se notó que estás resfriada, pero me gustó cómo lo manejaste”, expresó.

Sin embargo, también le recomendó adueñarse más del escenario y asumir un rol más protagónico.

Por su parte, Diego Ríos aseguró que la potencia de la voz de Anyela es uno de sus mayores fuertes, aunque consideró que le faltaron algunos matices en ciertos momentos de la canción.

“Me gusta su potencia, pero en algunas partes me hubiese gustado algún matiz”, comentó.

Alenir Echeverría también valoró la versión de la canción, aunque coincidió en que faltó más romanticismo y sentimiento en la interpretación.

“Esta versión del tema me encantó, pero no solo es gritar, tiene que tener sentido”, indicó.

Finalmente, Tito Larenti sostuvo que la participante todavía tiene mucho potencial por mostrar y que aún necesita encontrar más su propia voz.

Tras recibir las devoluciones, Anyela aseguró sentirse feliz y agradecida, y explicó que siguió las recomendaciones médicas por el problema de garganta que atraviesa.

Al final de la gala, obtuvo una puntuación promedio de 5,7, la más alta de la noche.

Por su parte, Maisa Roca lamentó que varios participantes estén atravesando cuadros de resfrío, aunque aseguró que continuarán trabajando para seguir adelante.

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